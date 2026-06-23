Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 14:49

Новак: Ситуация на топливном рынке РФ остаётся непростой, но контролируемой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ситуация на российском топливном рынке остаётся непростой, однако находится под контролем. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, текущие процессы на рынке требуют внимания, но управляемость ситуации сохраняется.

«Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая», — сказал Новак.

Доступность для каждого: Новак обозначил приоритеты правительства по топливу
Доступность для каждого: Новак обозначил приоритеты правительства по топливу

Кроме того, Новак заявил, что все российские нефтеперерабатывающие заводы достигли максимальных производственных мощностей, а сроки проведения ремонтных работ были существенно сокращены.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Александр Новак
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar