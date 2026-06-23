Новак: Ситуация на топливном рынке РФ остаётся непростой, но контролируемой
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Ситуация на российском топливном рынке остаётся непростой, однако находится под контролем. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, текущие процессы на рынке требуют внимания, но управляемость ситуации сохраняется.
«Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая», — сказал Новак.
Кроме того, Новак заявил, что все российские нефтеперерабатывающие заводы достигли максимальных производственных мощностей, а сроки проведения ремонтных работ были существенно сокращены.
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