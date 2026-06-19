Доступность для каждого: Новак обозначил приоритеты правительства по топливу

Ключевым приоритетом для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России остаётся стабильное насыщение внутреннего рынка. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогу заседания штаба по нефтепродуктам.

«Необходимо надёжное обеспечение потребителей, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг и контроль цен», — передаёт пресс-служба кабинета министров содержание его выступления.

В правительстве подчеркнули, что все усилия направлены на создание условий доступности горючего для конечного потребителя. Ситуация с ценами и отгрузками продолжает отслеживаться в ежедневном режиме.

На полях ПМЭФ-2026 Александр Новак сообщил, что Россия входит в пятёрку стран с наиболее низкой стоимостью нефтепродуктов. Вице-премьер пояснил, что в стране выстроен механизм, удерживающий розничные цены от роста быстрее инфляции.