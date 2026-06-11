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Регион
11 июня, 20:11

Нефтяники доложили Новаку о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Руководители нефтяных компаний России доложили на совещании у вице-премьера Александра Новака о работе по максимальной загрузке нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) для обеспечения внутреннего спроса на топливо. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

Представители отрасли сообщили о мерах по увеличению загрузки производственных мощностей, чтобы стабильно покрывать потребности внутреннего рынка.

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Ранее Новак отмечал, что ряд российских нефтеперерабатывающих заводов находится на внеплановом ремонте. На этом фоне, по его словам, власти принимают меры по более эффективному использованию имеющихся мощностей и перераспределению экспортных возможностей.

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Артём Гапоненко
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