Нефтяники доложили Новаку о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка

Руководители нефтяных компаний России доложили на совещании у вице-премьера Александра Новака о работе по максимальной загрузке нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) для обеспечения внутреннего спроса на топливо. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

Представители отрасли сообщили о мерах по увеличению загрузки производственных мощностей, чтобы стабильно покрывать потребности внутреннего рынка.

Ранее Новак отмечал, что ряд российских нефтеперерабатывающих заводов находится на внеплановом ремонте. На этом фоне, по его словам, власти принимают меры по более эффективному использованию имеющихся мощностей и перераспределению экспортных возможностей.