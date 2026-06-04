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4 июня, 08:17

Новак сообщил о внеплановых ремонтах на ряде российских НПЗ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Несколько российских нефтеперерабатывающих заводов сейчас стоят на внеплановом ремонте. Об этом вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Пока часть предприятий на ремонте, власти стараются задействовать экспортные мощности в полном объёме.

«У нас ряд нефтеперерабатывающих заводов находится в неплановых ремонтах. Но мы, естественно, максимально загружаем экспортную инфраструктуру», — пояснил он.

Какие именно объекты затронуты и когда работы завершатся, вице-премьер не уточнил.

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Дарья Денисова
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