На ПМЭФ предупредили о скрытых фейках, которые создаёт искусственный интеллект

Искусственный интеллект может создавать не только недостоверную информацию, но и незаметно менять смысловые ориентиры в контенте. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

Основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец. Фото © Life.ru

По её словам, журналисты и блогеры всё чаще доверяют генерации материалов искусственному интеллекту, не всегда учитывая, на каких данных обучены такие системы. Аблец подчеркнула, что источники обучения крупных моделей формируются в разных культурных средах, что влияет на итоговые смыслы в сгенерированном контенте.

«Мы стоим на пороге гораздо более серьезной проблемы, когда появляются косвенные фейки. Контент может не иметь фактических ошибок, но на уровне ценностных установок и культурного кода быть чуждым человеку», — отметила Аблец.

Эксперт отметила, что в таких условиях недостаточно проверять только достоверность данных — важно анализировать скрытые смыслы и контекст сообщений. Также она заявила, что полностью отказаться от использования ИИ уже невозможно. По её мнению, противодействие новым информационным рискам должно развиваться одновременно в технологической, методологической и образовательной сферах.

«Нам важно научить медиаспециалистов и потребителей выстраивать не только рамки работы с информацией, но и смысловые, когнитивные рамки, когда мы критически оцениваем информацию не только по фактам, но и по смыслу, который она транслирует», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с фокусом на развитие искусственного интеллекта и его внедрение в различные отрасли экономики. Технологии ИИ уже активно используются бизнесом и государственными структурами, что делает их массовое распространение фактически неизбежным.