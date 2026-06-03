Философ Дугин: ИИ заменит лоботрясов, но может уничтожить человечество

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) философ Александр Дугин высказал тревожное мнение о будущем искусственного интеллекта. По его словам, развитие сильного ИИ (AGI) может обернуться для людей катастрофой.

Дугин высказался, сможет ли ИИ заменить философов. Видео © 360.ru

«Если мы скажем об AGI, в этом контексте вполне возможно, что речь идёт о совершенно страшной угрозе человечества. Страшной! Но, опять же, понять это может только человек, который знает, что такое угроза, что такое история», — заявил мыслитель в беседе с 360.ru.

При этом на техническом уровне, заметил Дугин, машины заменят множество «бездельников и лоботрясов», которые сегодня работают в различных ведомствах.

«Если тебя можно заменить машиной, значит, ты сам машина, и тебя не жалко», — добавил философ.

Он подчеркнул, что настоящих специалистов, разбирающихся в парадигмах сознания, крайне мало. Однако именно их голос по-настоящему важен в этой дискуссии.

А ранее глава России Владимир Путин раскрыл преимущества России в развитии ИИ. По его словам, ИИ относится к стратегическим технологиям, которые становятся важным фактором глобальной конкурентоспособности, экономического роста и прогресса.