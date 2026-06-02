В России создали ИИ-бота для подготовки онкологов к тяжёлым беседам с пациентами

Для многих россиян услышать от врача слово «рак» равносильно смертному приговору, они панически боятся этого диагноза, а сам онколог воспринимается как тот, кто выносит приговор, из-за чего специалистам часто бывает непросто обсуждать с пациентами болезнь, методы лечения и прогнозы, рассказал хирург-онколог Максим Котов.

Чтобы помочь коллегам готовиться к таким тяжёлым беседам, врач создал специального бота на базе языковой модели Chat GPT 4.1. В эту систему загружена информация о правилах построения медицинских диалогов. Всё, что выдаёт ИИ, основано на коммуникативных алгоритмах с научно доказанной эффективностью, подчеркнул специалист в интервью «Ленте.ру».

Работает инструмент так: доктор сообщает боту подробности о пациенте и его ситуации, указывает, сколько человек будет находиться в кабинете, а в ответ получает пошаговый сценарий разговора с готовыми примерами фраз. Кроме того, нейросеть предлагает устроить тренировку, где врач играет сам себя, а программа выступает в роли пациента.

«Бот быстро подскажет план, расставит акценты, но не заменит живого общения. Это помощник, подсказчик, справочник — не больше», — отметил автор проекта.

Ранее россиянам объяснили, может ли искусственный интеллект спровоцировать развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона. По словам врача, в некоторых случаях использование ИИ способствует улучшению когнитивных функций. Нейросети — это современный способ стимуляции мозга.