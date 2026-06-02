ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 14:40

В России создали ИИ-бота для подготовки онкологов к тяжёлым беседам с пациентами

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Для многих россиян услышать от врача слово «рак» равносильно смертному приговору, они панически боятся этого диагноза, а сам онколог воспринимается как тот, кто выносит приговор, из-за чего специалистам часто бывает непросто обсуждать с пациентами болезнь, методы лечения и прогнозы, рассказал хирург-онколог Максим Котов.

Чтобы помочь коллегам готовиться к таким тяжёлым беседам, врач создал специального бота на базе языковой модели Chat GPT 4.1. В эту систему загружена информация о правилах построения медицинских диалогов. Всё, что выдаёт ИИ, основано на коммуникативных алгоритмах с научно доказанной эффективностью, подчеркнул специалист в интервью «Ленте.ру».

Путин предложил в 2027 году провести в России встречу на тему развития ИИ
Путин предложил в 2027 году провести в России встречу на тему развития ИИ

Работает инструмент так: доктор сообщает боту подробности о пациенте и его ситуации, указывает, сколько человек будет находиться в кабинете, а в ответ получает пошаговый сценарий разговора с готовыми примерами фраз. Кроме того, нейросеть предлагает устроить тренировку, где врач играет сам себя, а программа выступает в роли пациента.

«Бот быстро подскажет план, расставит акценты, но не заменит живого общения. Это помощник, подсказчик, справочник — не больше», — отметил автор проекта.

Более половины россиянок использовали ИИ для решения проблем в отношениях
Более половины россиянок использовали ИИ для решения проблем в отношениях

Ранее россиянам объяснили, может ли искусственный интеллект спровоцировать развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона. По словам врача, в некоторых случаях использование ИИ способствует улучшению когнитивных функций. Нейросети — это современный способ стимуляции мозга.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Искусственный интеллект
  • Рак
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar