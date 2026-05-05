5 мая, 19:53

Более половины россиянок использовали ИИ для решения проблем в отношениях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Искусственный интеллект всё активнее проникает в повседневную жизнь, и теперь нейросети помогают не только с работой, но и с личной жизнью. Согласно исследованию SuperJob, 48% опрошенных россиян хотя бы раз прибегали к помощи ИИ для решения вопросов в отношениях.

Женщины советуются с нейросетями чаще мужчин: 51 процент против 46. Причём молодёжь до 35 лет прибегает к помощи алгоритмов в 62 процентах случаев, тогда как среди респондентов старше 45 лет таких лишь 31 процент.

Полученным советам следуют 60 процентов опрошенных. Из них 43 процента не жалеют о принятом решении, однако 16 процентов признались, что рекомендации нейросети только ухудшили их положение. Среди женщин доля пожалевших выше — 18 процентов против 14 процентов у мужчин. Помимо вопросов о взаимоотношениях, россияне часто консультируются с ИИ по медицинским вопросам, профессиональному развитию, снижению кредитной нагрузки и планам похудения.

Киноакадемия США запретила ИИ-актёрам претендовать на «Оскар»

Ранее Life.ru писал, что американская корпорация Oracle провела масштабные сокращения на фоне перестройки бизнеса и крупных вложений в искусственный интеллект. Увольнения затронули сотрудников в разных странах. Ряд публикаций оценивает возможный масштаб сокращений до 30 тыс. человек, однако официально Oracle точное число уволенных публично не раскрывала.

Виталий Приходько
