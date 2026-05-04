Обучил ИИ — уступил ему место: Oracle заменила сотрудников нейросетью

Американская корпорация Oracle провела масштабные сокращения на фоне перестройки бизнеса и крупных вложений в искусственный интеллект. Об этом пишет Time.

По данным издания, увольнения затронули сотрудников в разных странах. Ряд публикаций оценивает возможный масштаб сокращений до 30 тыс. человек, однако официально Oracle точное число уволенных публично не раскрывала. Reuters ранее сообщал о «тысячах» сокращённых сотрудников в рамках реструктуризации компании.

Одна из бывших сотрудниц рассказала Time, что проработала в Oracle 30 лет и узнала об увольнении по телефону, когда находилась в больнице после операции на спине. По её словам, из-за ухода из компании она потеряла акции на сумму около 300 тыс. долларов, которые не успели перейти в её собственность.

Многие бывшие работники заявили, что до сокращения их заставляли обучать ИИ-системы, которые в перспективе должны были заменить часть их функций. При этом, по их словам, внедряемые инструменты часто работали нестабильно и не ускоряли процессы, а наоборот снижали производительность.

Одна из сотрудниц утверждала, что после внедрения таких решений её нагрузка выросла до 60–80 часов в неделю. Бывшие работники также жаловались, что решения об увольнениях принимались формально, а люди воспринимались как строки в таблице.

17 апреля более 600 сотрудников Oracle подписали письмо к руководству. Они попросили увеличить выходные пособия, продлить медицинскую страховку, ускорить передачу акций и поддержать работников с визами H-1B. Oracle ответила, что не будет вести переговоры с ними как с группой и станет рассматривать обращения только индивидуально. По словам бывших сотрудников, многие такие запросы затем отклонялись стандартными ответами.

Особенно тяжёлой ситуация стала для иностранных работников. После увольнения у обладателей рабочих виз в США обычно есть ограниченный срок, чтобы найти нового работодателя. Один из уволенных заявил, что потеря работы для него означает не только конец карьеры в Oracle, но и возможный конец жизни в Америке.

Сокращения происходят на фоне увеличения инвестиций Oracle в ИИ-инфраструктуру. Reuters отмечал, что компания усиливает вложения в искусственный интеллект, чтобы конкурировать с крупными игроками облачного рынка, включая Alphabet и Amazon.

Oracle — одна из крупнейших в мире компаний-разработчиков программного обеспечения для бизнеса. Корпорация была основана в 1977 году. В марте 2022 года Oracle полностью прекратила деятельность в России, а в 2023 году её местное дочернее подразделение в РФ было признано банкротом.

