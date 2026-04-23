23 апреля, 09:29

«ИИ не умеет держать за руку»: Врач объяснила, почему нейросеть станет помощником, а не заменой доктору

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations

Искусственный интеллект не заменит врача, но сделает его «усиленным» специалистом, у которого освободится время на главное — разговор и поддержку пациента. Такое мнение высказала врач, старший преподаватель кафедры медико-биологических дисциплин университета «Синергия» Айнур Новруз кызы Оруджова.

По словам эксперта, ИИ уже сейчас становится мощным инструментом в руках докторов. Нейросети отлично справляются с распознаванием патологий на рентгеновских снимках, КТ, МРТ и маммограммах, причём делают это быстрее и могут выявлять тонкие изменения, которые человек способен пропустить.

В беседе с RuNews24.ru Оруджова отметила, что технологии способны обрабатывать огромные массивы данных из электронных карт, генетических тестов и лабораторных исследований. Носимые устройства с ИИ отслеживают пульс, давление и уровень глюкозы, предупреждая врача о критических изменениях. Кроме того, автоматизация бумажной работы высвобождает время специалиста.

Однако, подчеркнула врач, доктор — это не только диагност, но и человек, который общается с пациентом, поддерживает его и проясняет сложные вопросы. Эмпатию, сострадание и умение строить доверительные отношения искусственный интеллект пока имитировать не способен.

Специалист пояснила, что в медицине встречаются редкие заболевания или нетипичные проявления болезней, где данных для обучения ИИ недостаточно. В таких ситуациях решающими становятся опыт и клиническое мышление врача. К тому же ответственность за жизнь пациента несёт именно доктор, и передача этой ответственности машине этически невозможна. Операции, осмотры и процедуры требуют тонкой моторики и физической манипуляции, что ИИ тоже не под силу.

Эксперт подчеркнула, что наиболее вероятный сценарий — это «ИИ-усиленный» врач. Нейросети помогут быстрее и точнее ставить диагнозы, принимать обоснованные решения о лечении и освободят время для непосредственного общения с пациентом. Таким образом, искусственный интеллект не отменяет роль врача, а трансформирует её, делая медицину более эффективной и ориентированной на каждого конкретного пациента.

Юрий Лысенко
