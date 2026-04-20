Искусственный интеллект начал оценивать решения правительства Украины

На Украине начали использовать искусственный интеллект для оценки решений правительства. Об этом сообщил и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков. По его словам, система уже анализирует правительственные акты и формирует отчёты по каждому из них.

ИИ оценивает, какое влияние решения окажут на разные группы — граждан и бизнес, а также определяет эффект как положительный, нейтральный или отрицательный.

«Уже есть работающий концепт подобной штуки в правительстве. Искусственный интеллект даёт мне отчёт — какому акту какой эффект соответствует… Он анализирует акт, который принимает правительство, и говорит: «Для граждан это будет негативно, но для бизнеса будет позитивно», — отметил Борняков.

