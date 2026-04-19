Ситуация в Верховной раде Украины может привести к потере конституционного большинства фракцией «Слуга народа». Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Ранее устойчивое большинство, позволявшее главе украинского режима Владимиру Зеленскому проводить решения без серьёзных препятствий, теперь существует лишь формально. Издание отмечает, что внутри парламента усилилось напряжение и ухудшилась рабочая атмосфера. В материале утверждается, что часть депутатов бойкотирует инициативы руководства, а также опасается давления и возможных расследований со стороны антикоррупционных органов.

Отдельно указывается, что политическая риторика главы киевского режима ужесточилась, что также влияет на внутрипарламентские процессы. По информации источников, около 40 парламентариев могут рассматривать возможность ухода из состава Рады.

Ранее Зеленский выступил с критикой в адрес администрации Белого дома, заявив о недопустимости смягчения санкционного давления на Россию. Он отметил, что ослабление ограничительных мер не отражает текущей ситуации в военном и дипломатическом контексте.