Главарь киевского режима Владимир Зеленский угрожает руководству Белоруссии, пытаясь доказать свою значимость западным партнёрам. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале.

«Зеленскому необходимо постоянно делать громкие, резкие, крайние заявления, чтобы сохранять поддержку своих западных «партнёров». Ему нужно гавкать на врагов своих хозяев. Ему нужно показывать, что он всё ещё способен управлять ситуацией», — написал Дмитрук.

Депутат подчеркнул, что Белоруссия не является врагом Киева и может быть надёжным союзником Украины.

Напомним, ранее Зеленский направил официальное предупреждение белорусским властям, ссылаясь на опыт Венесуэлы. Экс-комик утверждает, что в Белоруссии якобы ведётся подготовка артиллерийских позиций и строительство дорог, ведущих к границе с Украиной. Он также упомянул о событиях в Венесуэле, отметив, что их характер и последствия должны послужить предостережением для белорусских властей, чтобы они не повторили подобных ошибок.