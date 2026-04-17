Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 18:39

Зеленский велел предупредить Лукашенко об уроках Венесуэлы

Обложка © ТАСС / ЕРА / RONALD WITTEK

Обложка © ТАСС / ЕРА / RONALD WITTEK

Владимир Зеленский направил официальное предупреждение белорусским властям, ссылаясь на опыт Венесуэлы. Экс-комик утверждает, что в Белоруссии якобы ведётся подготовка артиллерийских позиций и строительство дорог, ведущих к границе с Украиной.

«Поручил через соответствующие каналы предупредить фактическое руководство Белоруссии о готовности Украины защищать свою землю и независимость», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Он также упомянул о событиях в Венесуэле, отметив, что их характер и последствия должны послужить предостережением для белорусских властей, чтобы они не повторили подобных ошибок.

Американцы ничего не смогут сделать с Россией с помощью ракет, заявил Лукашенко
Американцы ничего не смогут сделать с Россией с помощью ракет, заявил Лукашенко

Ранее Лукашенко сообщил, что Белоруссия приобрела у РФ ракетный комплекс «Орешник». Глава государства подчеркнул, что данное решение стало результатом личной договоренности между лидерами двух стран.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar