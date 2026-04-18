Бухгалтеры и кассиры рискуют лишиться работы из-за нейросетей, предупредил эксперт

Стремительное развитие искусственного интеллекта будет оказывать давление на представителей специальностей, выполняющих рутинные функции. Однако лётчикам, машинистам, врачам и педагогам пока не очем переживать, рассказал журналистам глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. Он уверен, что этот тренд будет только нарастать.

«В ближайшие годы под наибольшим давлением окажутся операторы колл-центров, бухгалтеры базового уровня, операционисты банков, кассиры, специалисты по работе с текстами и переводами», — считает он. Также нейросети могут потеснить специалистов начального уровня, выполняющих типовые задачи и стандартизированную работу с данными.

При этом искусственный интеллект вряд ли заменит профессии целиком. По мнению Смелова, скорее всего, он изменит их содержание, взяв на себя рутину и ускорив процессы, которые ранее занимали много времени. Такое будущее ждёт высококвалифицированных специалистов, на плечах которых лежит большая ответственность или социальная функция. Более того, уже сегодня ИИ способен решать сложные технические задачи, что полезно для учёных и аналитиков.

Ранее россиянам рассказали, может ли начальство наказать сотрудника за использование нейросетей. По словам эксперта Артёма Жадеева, штрафовать работника нельзя, однако, если его действия привели к утечке внутренних данных, то всё может закончиться увольнением.