Киноакадемия США запретила ИИ-актёрам претендовать на «Оскар»

Американская киноакадемия обновила правила «Оскара» и отдельно прописала ограничения для работ, созданных с помощью искусственного интеллекта, пишет TechCrunch. Теперь актёрские и сценарные номинации должны быть связаны с человеческим участием, а не с полностью сгенерированными нейросетью образами или текстами.

Речь не о полном запрете ИИ в кино. Фильм всё ещё может использовать нейросети в производстве, но актёрская работа должна быть указана в титрах и явно исполнена человеком с его согласия. Для сценариев правило тоже сформулировали жёстко: они должны быть написаны людьми.

Киноакадемия также оставила за собой право запрашивать дополнительную информацию о том, как именно использовался ИИ в проекте. Организаторы смогут уточнять, где заканчивается технический инструмент и начинается авторская работа человека.

Новые требования появились на фоне всё более заметного присутствия нейросетей в индустрии. В Голливуде уже обсуждают ИИ-версии умерших актёров, цифровых дублёров и полностью сгенерированных персонажей. Одним из таких примеров стала «актриса» Тилли Норвуд, созданная искусственным интеллектом. Её появление вызвало споры о том, можно ли считать такую работу актёрской и кто вообще должен получать награды за подобный результат.

Отдельную дискуссию вызвали проекты с цифровым воссозданием покойных артистов, в том числе ИИ-версией Вэла Килмера. Для киноиндустрии это уже не фантастика, а практический вопрос: где проходит граница между технологией, наследием актёра и новой ролью. Теперь Академия фактически закрепила этот принцип в правилах: нейросети могут быть инструментом, но «Оскар» за игру и сценарий должен оставаться наградой для людей.