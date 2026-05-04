День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 12:23

Киноакадемия США запретила ИИ-актёрам претендовать на «Оскар»

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Американская киноакадемия обновила правила «Оскара» и отдельно прописала ограничения для работ, созданных с помощью искусственного интеллекта, пишет TechCrunch. Теперь актёрские и сценарные номинации должны быть связаны с человеческим участием, а не с полностью сгенерированными нейросетью образами или текстами.

Речь не о полном запрете ИИ в кино. Фильм всё ещё может использовать нейросети в производстве, но актёрская работа должна быть указана в титрах и явно исполнена человеком с его согласия. Для сценариев правило тоже сформулировали жёстко: они должны быть написаны людьми.

Киноакадемия также оставила за собой право запрашивать дополнительную информацию о том, как именно использовался ИИ в проекте. Организаторы смогут уточнять, где заканчивается технический инструмент и начинается авторская работа человека.

Новые требования появились на фоне всё более заметного присутствия нейросетей в индустрии. В Голливуде уже обсуждают ИИ-версии умерших актёров, цифровых дублёров и полностью сгенерированных персонажей. Одним из таких примеров стала «актриса» Тилли Норвуд, созданная искусственным интеллектом. Её появление вызвало споры о том, можно ли считать такую работу актёрской и кто вообще должен получать награды за подобный результат.

Звезду «Бэтмена» Вэла Килмера «воскресят» с помощью ИИ ради нового фильма
Звезду «Бэтмена» Вэла Килмера «воскресят» с помощью ИИ ради нового фильма

Отдельную дискуссию вызвали проекты с цифровым воссозданием покойных артистов, в том числе ИИ-версией Вэла Килмера. Для киноиндустрии это уже не фантастика, а практический вопрос: где проходит граница между технологией, наследием актёра и новой ролью. Теперь Академия фактически закрепила этот принцип в правилах: нейросети могут быть инструментом, но «Оскар» за игру и сценарий должен оставаться наградой для людей.

Всё о новых устройствах, программном обеспечении и цифровых трендах — читайте в разделе «Технологии» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Оскар
  • ии
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar