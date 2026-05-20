«Закрывает дефицит»: Может ли ИИ спровоцировать развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона

Искусственный интеллект не представляет опасности для мозга человека, если применять его правильно, и не провоцирует необратимые изменения, ведущие к деменции, болезни Альцгеймера или Паркинсона, заявил врач-невролог Александр Комаров. По его словам, исследований, которые бы доказали обратное, ещё не проводилось.

Более того, в некоторых случаях использование ИИ даже способствует улучшению когнитивных функций. Нейросети — это современный способ стимуляции мозга. Уже на этапе формулировки вопроса человеку приходится глубоко и системно ставить задачу перед машиной, чтобы получить хороший результат, а этот процесс сам по себе является тренировкой для мозга, уверен эксперт.

«Поэтому, если человек правильно обращается с нейросетями, он не только развивается, но и закрывает дефицит знаний, если он у него есть», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».

Кстати, с нового учебного года российские школьники будут изучать профиль «Искусственный интеллект» на уроках информатики углубленного уровня. Интерес к дисциплине проявился во Всероссийской олимпиаде школьников по информатике.