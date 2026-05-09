9 мая, 05:11

В Италии выявили первый случай зависимости от ИИ

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В Италии специалисты государственной службы помощи людям с зависимостями (SERD) впервые начали лечение пациента с зависимостью от искусственного интеллекта. Об этом пишет газета Gazzettino.

По данным издания, речь идёт о девушке примерно 20 лет, которая проводила много времени в общении с ИИ. Со временем она стала воспринимать систему как близкого друга и постепенно отдалилась от окружающих.

Врачи отмечают, что постоянный контакт с искусственным интеллектом сформировал у пациентки эмоциональную привязанность и чувство психологической зависимости.

Главврач службы SERD Лаура Суарди заявила, что специалисты ожидали появления подобных случаев. По её словам, ИИ способен подстраиваться под человека и давать ответы, которые пользователь хочет услышать, что усиливает эмоциональную вовлечённость.

Более половины россиянок использовали ИИ для решения проблем в отношениях

Ранее Life.ru рассказывал, кто больше всего рискует лишиться работы из-за развития нейросетей. Сильнее всего давление искусственного интеллекта могут почувствовать специалисты, чья работа связана с рутинными функциями, типовыми задачами и стандартизированной обработкой данных.

Артём Гапоненко
