В Италии выявили первый случай зависимости от ИИ

В Италии специалисты государственной службы помощи людям с зависимостями (SERD) впервые начали лечение пациента с зависимостью от искусственного интеллекта. Об этом пишет газета Gazzettino.

По данным издания, речь идёт о девушке примерно 20 лет, которая проводила много времени в общении с ИИ. Со временем она стала воспринимать систему как близкого друга и постепенно отдалилась от окружающих.

Врачи отмечают, что постоянный контакт с искусственным интеллектом сформировал у пациентки эмоциональную привязанность и чувство психологической зависимости.

Главврач службы SERD Лаура Суарди заявила, что специалисты ожидали появления подобных случаев. По её словам, ИИ способен подстраиваться под человека и давать ответы, которые пользователь хочет услышать, что усиливает эмоциональную вовлечённость.

