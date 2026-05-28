Путин предложил в 2027 году провести в России встречу на тему развития ИИ

Президент РФ Владимир Путин предложил организовать в 2027 году в России международную встречу высокого уровня, целиком посвящённую суверенным моделям искусственного интеллекта. Инициатива была озвучена на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

По словам главы государства, на этой площадке предстоит обсудить целый комплекс вопросов. Среди них — формирование общей взаимосвязанной инфраструктуры вычислительных мощностей и энергетических объектов, а также адаптация технологий под локальные нужды.

«Мы также предлагаем провести в будущем году в России встречу на высоком уровне по ИИ, чтобы обсудить взаимодействие по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта, формированию взаимосвязанной инфраструктуры вычислительных мощностей и объектов энергетики, адаптации технологий под локальные нужды», — заявил Путин.

Напомним, что Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом, который продлится с 27 по 29 мая. В четверг он уже успел переговорить с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. Сразу после завершения официальной программы российский лидер отправился на Евразийский экономический форум.

Ранее Владимир Путин предостерёг, что стремительное развитие ИИ способно серьёзно перекроить глобальный рынок труда. По его словам, сценарий, при котором миллионы людей в мире лишатся работы или будут вынуждены срочно менять профессию, абсолютно реален. Президент подчеркнул, что внедрение новых технологий грозит исчезновением целых профессий. Кое-где человека вполне способен заменить компьютерный разум. Этот процесс уже запущен и будет только нарастать.