28 мая, 15:47

Путин назвал реальным сценарий смены профессий из-за ИИ

Президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Астане заявил, что развитие искусственного интеллекта может заметно перестроить рынок труда. По его словам, сценарий, при котором миллионы людей в мире лишатся работы или будут вынуждены сменить сферу деятельности, вполне реален.

«Перестраивается рынок труда. Вполне реален сценарий, когда миллионы людей лишаются работы или будут вынуждены поменять род деятельности», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что из-за внедрения новых технологий могут исчезнуть целые профессии. На смену человеку, по его словам, в некоторых сферах способен прийти «компьютерный разум».

Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг он провёл переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. После завершения программы госвизита российский лидер приехал на Евразийский экономический форум, где и затронул тему влияния ИИ на занятость.

Марина Фещенко
