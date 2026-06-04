Чтобы прогресс не шёл по головам: В Госдуме предлагают ограничить замену сотрудников ИИ

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит под знаком искусственного интеллекта. ИИ внедряется повсеместно, и это неизбежно. Но есть обратная сторона: тысячи людей могут потерять работу. Об этом Life.ru рассказал участник ПМЭФ-2026, депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

В США IT-компания за месяц уволила 30 тысяч сотрудников, которых заменил обученный ими же искусственный интеллект. В России по закону такое сокращение возможно — как сокращение штата. Но нельзя допустить, чтобы технологический прогресс шёл по головам людей. Поэтому я предлагаю законодательно ограничить ежегодное замещение сотрудников ИИ и ввести обязательное переобучение с гарантией трудоустройства. Каплан Панеш Участник ПМЭФ-2026, депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Искусственный интеллект уже активно внедряется в офисную работу: генерация текстов, анализ данных, автоматизация рутинных задач. По прогнозам западных экспертов, в ближайшие два года ИИ сможет автоматизировать большинство задач офисных работников. В российских компаниях тоже внедряют AI-политики, а юристы обсуждают, как правильно оформлять сокращения из-за автоматизации.

При этом Трудовой кодекс РФ не содержит прямого запрета на увольнение в связи с внедрением ИИ — это вполне законная процедура сокращения штата или изменения организационных условий труда. Единственное ограничение — соблюдение формальных процедур: уведомление за два месяца, предложение других вакансий, выходное пособие. Но этого недостаточно для защиты людей.

«Предлагаю установить ежегодный лимит на замещение сотрудников искусственным интеллектом в рамках одной организации — не более 10 процентов от штатной численности в год. Исключение — микропредприятия (до 15 человек), где замещение может быть выше, но при условии дополнительных гарантий переобучения. Это ограничение позволит компании внедрять технологии, но не увольнять сразу половину коллектива», — отмечает парламентарий.

По мнению чиновника, необходимо ввести обязательное переобучение с гарантией трудоустройства. При сокращении должности из-за внедрения ИИ работодатель обязан предоставить сотруднику бесплатное профессиональное обучение (за свой счёт или с компенсацией из Фонда социального страхования) на новый вид деятельности внутри компании или с привлечением внешних образовательных центров. Если увольнение неизбежно, работодатель обязан за свой счёт обучить сотрудника новой востребованной профессии, а государство — оказать содействие в трудоустройстве через центры занятости.

Также депутат предлагает создать публичный реестр компаний, внедряющих ИИ с массовым высвобождением персонала (более 5 процентов штата в год), с обязательной публичной отчётностью о том, сколько человек переобучено и трудоустроено. Это обеспечит общественный контроль и не позволит компаниям «заметать следы. По словам Панеша, пора закрепить в Трудовом кодексе норму: увольнение в связи с внедрением ИИ возможно только после завершения переобучения и предложения всех альтернативных вакансий в компании (включая нижестоящие). Исключение — должности, которые полностью автоматизированы и не требуют человеческого участия. Но даже в этом случае сотрудник имеет право на обучение и трудоустройство в другой организации за счёт прежнего работодателя.

«Помимо этого, ввести налоговые льготы для компаний, которые внедряют ИИ, но при этом сохраняют штатную численность (или переобучают сотрудников без увольнений). Например, снижение ставки налога на прибыль на 1-2 процента при условии, что доля переобученных работников составляет не менее 70 процентов от подлежащих замещению. Это стимулирует компании не избавляться от людей, а вкладываться в их развитие», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил провести в России в 2027 году большую международную встречу, на которой обсудят создание собственных, независимых моделей искусственного интеллекта. На ней хотят поговорить о том, как объединить вычислительные мощности, обеспечить их энергией и приспособить технологии под нужды разных стран.