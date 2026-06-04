Орешкин призвал не ждать скорой отмены санкций против России

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин выступил на сессии Петербургского международного экономического форума. Он призвал не надеяться на скорую отмену антироссийских санкций.

«Надо не ждать, что что-то вернётся старое, что отменятся санкции западных стран. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер, и санкции не связаны с какими-то конкретными событиями», — сказал он.

По словам чиновника, введённые ограничения объясняются тем, как меняется мир в целом, а не какими-либо отдельными эпизодами.

Ранее министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ заявил: объём внешнего долга России составляет около 10%, и эта часть обязательств может быть погашена уже в ближайшее время. По словам главы Минфина, страна сегодня не зависит от иностранной финансовой инфраструктуры.