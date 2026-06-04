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4 июня, 07:48

Орешкин призвал не ждать скорой отмены санкций против России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин выступил на сессии Петербургского международного экономического форума. Он призвал не надеяться на скорую отмену антироссийских санкций.

«Надо не ждать, что что-то вернётся старое, что отменятся санкции западных стран. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер, и санкции не связаны с какими-то конкретными событиями», — сказал он.

По словам чиновника, введённые ограничения объясняются тем, как меняется мир в целом, а не какими-либо отдельными эпизодами.

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Ранее министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ заявил: объём внешнего долга России составляет около 10%, и эта часть обязательств может быть погашена уже в ближайшее время. По словам главы Минфина, страна сегодня не зависит от иностранной финансовой инфраструктуры.

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Дарья Денисова
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