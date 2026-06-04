Осталось 10%: Минфин сообщил о скором погашении внешнего долга России

Министр финансов Антон Силуанов сделал важное заявление на ПМЭФ. По его словам, объём внешнего долга страны сейчас находится на уровне около 10%.

По словам главы Минфина, оставшаяся часть внешних обязательств может быть погашена уже в ближайшее время.

«У нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что таких долгов не останется», — заявил министр.

Силуанов также подчеркнул, что Россия сегодня не зависит от иностранной финансовой инфраструктуры. По его оценке, это позволяет стране чувствовать себя устойчиво даже в условиях внешних ограничений.

Между тем президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини на полях ПМЭФ-2026 выразил обеспокоенность тем, что Европа может утратить российский рынок в долгосрочной перспективе. По его мнению, для сохранения торгово-экономических связей с Москвой в текущей ситуации европейским странам необходимо пересмотреть свои подходы и искать новые форматы сотрудничества.