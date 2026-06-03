Глава GIM Unimpresa предупредил Европу о потере рынка России из-за санкций

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини на полях ПМЭФ-2026 выразил обеспокоенность тем, что Европа может утратить российский рынок в долгосрочной перспективе. По его мнению, для сохранения торгово-экономических связей с Москвой в текущей ситуации европейским странам необходимо пересмотреть свои подходы и искать новые форматы сотрудничества.

«Европа рискует опоздать, навсегда потерять российский рынок. Когда страны континента опомнятся, все будет занято китайскими и другими азиатскими компаниями», — приводит РИА «Новости» слова Торрембини.

Торрембини также отметил, что западные санкции не достигли своей цели, а наоборот, стимулировали Россию к глубокой модернизации национальной экономики.

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 3 по 6 июня. Тема мероприятия звучит так: «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Кроме того, в программе — Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативных индустрий, Молодёжный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», культурный фестиваль «Петербургские сезоны», Спортивные игры ПМЭФ.