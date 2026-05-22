22 мая, 15:49

«А вы аплодисментов ожидаете?»: Глава ВТБ рассказал анекдот о состоянии экономики России

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Выступая на конференции Ассоциации банков России, председатель правления ВТБ Андрей Костин оценил состояние российской экономики под санкционным давлением. Он напомнил, что банки РФ находятся под ограничениями с 2014 года, однако за 12 лет сектор накопил капитал и продолжает кредитовать экономику.

По словам Костина, с учётом этих факторов «надо быть довольным развитием экономики». В качестве иллюстрации он привёл анекдот о 80-летнем пациенте, который жаловался врачу на шум в ушах во время секса и услышал в ответ: «А вы что, аплодисментов ожидаете?»

Таким образом, глава ВТБ призвал не ждать от экономики быстрых побед в условиях санкций, но констатировал её способность к устойчивому функционированию и развитию.

Набиуллина: Банковская система России адаптировалась к любым вызовам

Ранее сообщалось, что несмотря на решение Арбитражного суда Москвы, активы Банка России в бельгийском депозитарии Euroclear останутся заблокированными. В Euroclear Bank заявили, что эти средства заморожены в рамках действующих международных санкций, они не признают юрисдикцию российского суда, а иск ЦБ РФ не имеет юридической силы по законодательству ЕС, и депозитарий намерен обжаловать вынесенное решение.

