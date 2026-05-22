22 мая, 11:14

Набиуллина: Банковская система России адаптировалась к любым вызовам

Обложка © Life.ru

Банковская система России доказала способность адаптироваться к любым экономическим вызовам. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков.

По её словам, кредитные организации не только справляются с текущими условиями, но и продолжают укреплять финансовую устойчивость.

«Я думаю, вы все согласитесь, что банковская система уже доказала свою способность адаптироваться к любым сложным обстоятельствам, к любым вызовам. И мы видим, что банковская система, кстати, восстанавливает капитал, наращивает капитал, прежде всего за счет заработанной прибыли», — отметила Набиуллина.

Она подчеркнула, что рост капитала во многом обеспечивается собственной прибылью банков, что усиливает устойчивость сектора.

Набиуллина: Обсуждение ключевой ставки в ЦБ иногда проходит на повышенных тонах

Ранее Набиуллина заявляла, что беспрецедентный дефицит кадров в РФ сдерживает рост экономики. Она отметила, что такая ситуация на рынке труда является новой для страны и имеет серьёзные последствия для всей экономической обстановки.

Полина Никифорова
