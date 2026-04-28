28 апреля, 11:23

Набиуллина: Обсуждение ключевой ставки в ЦБ иногда проходит на повышенных тонах

Обложка © Life.ru

В Банке России при обсуждении ключевой ставки регулярно проходят острые дискуссии. об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите».

«У нас очень горячие дискуссии идут — иногда на повышенных тонах», — сказала она.

По словам Эльвиры Набиуллиной, внутри Совета директоров Банка России при принятии решений по ключевой ставке нередко возникают серьёзные споры. Она отметила, что в процессе обсуждений сталкиваются разные аргументы, а их отражение можно увидеть в публикуемых резюме заседаний, которые регулятор начал выпускать около года назад.

Набиуллина подчеркнула, что подобная практика прозрачного раскрытия дискуссий используется далеко не всеми центральными банками в мире. Отдельно глава ЦБ пояснила, что публикация таких материалов направлена на повышение открытости и понимания логики принимаемых решений. По её словам, Банк России ориентируется на баланс между сдерживанием инфляции и недопущением ущерба для экономики при выборе уровня ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что Банк России принимает решения по ключевой ставке только после детального анализа, а не в автоматическом режиме. Каждое такое решение проходит через тщательную экспертную оценку. В процессе участвуют сотрудники и специалисты регулятора, которые анализируют широкий круг экономических данных и факторов.

Милена Скрипальщикова
