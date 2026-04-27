Упадут доходы по вкладам. Куда переложить сбережения после снижения ключевой ставки Оглавление Облигации Акции Золото Валюта Недвижимость В пятницу 24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку с 15 до 14,5% годовых. Это повлечёт за собой и снижение ставок по вкладам. Экономисты рассказали, какая есть альтернатива вкладам и куда стало выгоднее вкладывать сбережения после снижения ключевой ставки. 26 апреля, 21:20 Экономисты рассказали о том, куда вложить сбережения после снижения ключевой ставки. Обложка © ТАСС / Евгений Разумный

Облигации

Снижение ключевой ставки Банком России на 50 б.п. до 14,5% — это важный сигнал для рынка. В таких условиях инвесторам выгодно переходить от консервативных депозитов к инструментам, позволяющим зафиксировать высокую доходность и заработать на росте стоимости активов. Об этом рассказал аналитик ООО «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский.

По его словам, при снижении ставок рыночная цена гособлигаций растёт. Инвесторы получают двойную выгоду: стабильный купонный доход и прибыль от роста стоимости самой бумаги.

Ещё один вариант, по словам Дмитрия Вишневского, — корпоративные облигации (рейтинг АА и выше) с фиксированным купоном. Это возможность «зафиксировать» высокую доходность на несколько лет, пока рыночные ставки продолжают падать. Также перспективен технологический сектор — главный бенефициар смягчения ДКП. Снижение ставки стимулирует рост спроса и ИТ-бюджетов заказчиков, что напрямую увеличивает выручку таких компаний.

Наш рынок сейчас зависит не только от решений ЦБ, но и от ситуации на геополитическом фронте. И акции, и облигации выглядят достаточно дешёвыми в сценарии урегулирования российско-украинского конфликта. Такое мнение высказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

— Однако в сценарии сохранения геополитической напряжённости и такого же медленного снижения ключа, который мы наблюдаем сегодня, определённости в принятии инвестиционных решений становится меньше, — добавила Людмила Рокотянская.

По её словам, на рынке долга уже сейчас многие корпоративные эмитенты испытывают сильное давление от высокой стоимости фондирования — здесь нужна максимальная диверсификация портфеля либо вложения в паи облигационных фондов.

— Тренд на снижение ключевой ставки благоприятен для роста облигаций. Вслед за снижением ключа будут снижаться и требуемые доходности по облигациям, а это происходит за счёт роста их котировок. По нашим оценкам, ставка ЦБ на конец 2026 года будет на уровне 13%, а к середине следующего года — уже ниже 10%. Поэтому доходность длинных ОФЗ может опуститься до 12% уже во втором квартале 2027 года, — рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитала» Александр Бахтин.

По его словам, в итоге индекс гособлигаций за год может принести доход в 24%, а индекс корпоративных облигаций — 17%.

Акции

Дмитрий Вишневский считает целесообразным вкладывать деньги в надёжные дивидендные акции. Например, крупных банков. На фоне снижения ставок по вкладам такая доходность становится крайне привлекательной для частного капитала.

— На рынке акций разворот могут показать акции нефтегазового сектора, а также акции других экспортёров, — на фоне высоких цен на нефть и, возможно, некоторого ослабления рубля в связи с возобновлением покупок валюты со стороны Минфина, — рассказала Людмила Рокотянская.

Золото

Дмитрий Вишневский отметил, что золото — защитный актив в условиях геополитической нестабильности и хеджирование от девальвации рубля. Золото также сможет стать альтернативой вкладам, по которым ставки продолжат снижаться.

— Ставки по вкладам продолжат снижение, и здесь важно понимать механику. Банки не ждут официального решения — они двигаются по ожиданиям. К лету стандартные трёхмесячные вклады уйдут в диапазон 12–13,5% в топовых банках, промоакции на «новые деньги» какое-то время будут держаться чуть выше — до 15–16%, но сроки таких предложений будут всё короче. Инфляционные ожидания населения в апреле опустились до 12,9% — минимума с октября 2025 года. Это сигнал, что люди начинают переосмыслять депозитную стратегию, — отметила председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.

Валюта

Само по себе снижение ставки — аргумент против рубля, и по мере продолжения цикла смягчения это давление будет нарастать. К концу года закладываю диапазон 85–88 рублей за доллар. А нынешнее укрепление — хорошее окно для тех, кто откладывал валютные операции. Такое мнение высказала Анастасия Горелкина.

— На заседание 19 июня в плане — минус ещё 50 б.п., до 14%. Вероятность паузы невысока, но не нулевая: если кредитование продолжит разгон темпами I квартала, а инфляция к маю начнёт реагировать, ЦБ может и взять паузу. Прогноз по ставке на конец 2026 года у большинства аналитиков сместился к 12–13% — это реалистичнее оптимистичных ожиданий начала года, когда говорили о возможном выходе в однозначную зону уже к осени, — добавила Анастасия Горелкина.

Решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 14,5% полностью совпало с ожиданиями участников рынка. Регулятор сигнализировал о снижении инфляционных ожиданий населения, ожидания бизнеса остались без изменений, а ожидания финансового рынка остаются повышенными, что, вероятно, будет ограничивать пространство для дальнейшего смягчения ДКП.

— В этой связи в начале второго полугодия ожидаем возможность снижения ключевой ставки до 14%. Курс рубля сохраняет недельный тренд на укрепление, решение ЦБ было заложено в котировки, замедлив падение доллара ниже 74 рублей. До конца апреля можно ожидать колебания курса американской валюты в пределах 74–79 рублей, евро — 87–91 рублей, юаня — 10,80–11,40 рубля, смягчения ДКП, — рассказал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий ООО «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Недвижимость

На рынок массового жилья снижение ключевой ставки, как правило, оказывает быстрый положительный эффект, оживляя покупательскую активность. Высокобюджетные сегменты, в свою очередь, менее чувствительны к стоимости заёмных средств, на которые ставка влияет в первую очередь. В премиум- и делюкс-классах снижение ключевой ставки будет постепенно возвращать на рынок отложенный спрос, особенно со стороны клиентов, использующих комбинированные схемы оплаты, в том числе рассрочки. Они остаются довольно популярными в высокобюджетных проектах. Об этом рассказала директор по продажам компании «Хайтэк Девелопмент» Светлана Соколова.

— Из-за снижения ставки также продолжат терять привлекательность банковские депозиты, что приведёт к дополнительному притоку средств частных инвесторов в качественную недвижимость как в более проверенный временем актив со стабильной и понятной доходностью. При этом в первую очередь растёт инвестиционный спрос на компактные лоты, которые позволяют быстро запустить арендный бизнес. Арендная доходность таких объектов составляет в среднем 5–7% годовых, а в популярных туристических локациях, в т. ч. в центральных районах Москвы, может достигать и 25–45% при стабильной загрузке, — отметила Светлана Соколова.

Авторы Нина Важдаева