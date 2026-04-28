Не «на автомате»: Набиуллина объяснила, как ЦБ принимает решения по ставке

Банк России не принимает решения по ключевой ставке в автоматическом режиме. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите» во вторник. По её словам, каждое решение требует подробного анализа со стороны экспертов и сотрудников регулятора.

«Это действительно требует очень тщательного анализа со стороны наших экспертов, со стороны наших сотрудников. И наши решения — они не автоматические. Хотя иногда может кому-то показаться со стороны, что это так», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что со стороны процесс может выглядеть предсказуемым или механическим, но в реальности регулятор оценивает множество факторов.

Ключевая ставка влияет на стоимость кредитов, доходность вкладов, поведение бизнеса и потребителей. Поэтому её изменение или сохранение становится одним из главных сигналов для всей экономики. Решения по ставке принимаются советом директоров Банка России. Перед каждым заседанием регулятор анализирует инфляцию, ожидания населения и бизнеса, динамику спроса, кредитование и общую ситуацию в экономике.

24 апреля ключевая ставка была снижена в восьмой раз подряд и теперь находится на уровне 14,5% годовых.