24 апреля, 20:42

ЦБ опубликовал фото зампреда Заботкина в галстуке с крысами

Алексей Заботкин. Обложка © Банк России

На сайте Центробанка обновили фотографии с заместителем председателя Банка России Алексея Заботкина. На фото он позирует в галстуке с довольными крысами.

Чиновник снят в классическом деловом комплекте: тёмно-синий пиджак, белая рубашка, очки с прозрачными линзами. При этом галстук выбивается из строгой стилистики — аксессуар голубого цвета украшен повторяющимся рисунком с изображением крыс. Модель относится к линейке итальянского дома Salvatore Ferragamo. Изделия с аналогичным принтом предлагаются примерно за 250 долларов (около 19 тысяч рублей).

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, почему её знаменитые брошки всё ещё в тумбочке. Мы уже почти забыли, что когда-то этот аксессуар был настоящим экономическим индикатором. Однако возвращения легендарных брошей пока ждать не стоит. По словам Набиуллиной, ещё не время. История с брошками началась случайно в 2020 году, когда глава ЦБ надела украшение с аистом в день снижения ставки. Рынок начал гадать, и аксессуар стал неформальным индикатором сигналов.

Тимур Хингеев
