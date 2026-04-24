Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 12:25

«Пока не время»: Набиуллина объяснила, почему её знаменитые борошки всё ещё в тумбочке

Обложка © Life.ru

Сегодня на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке глава ЦБ Эльвира Набиуллина вновь появилась без броши. Мы уже почти забыли, что когда-то этот аксессуар был настоящим экономическим индикатором. Однако, как накануне выяснил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев, возвращения легендарных брошей пока ждать не стоит.

Эльвира Набиуллина ответила на вопрос о брошках. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Ещё не время», — улыбнулась Набиуллина в ответ на вопрос журналиста.

История с брошками началась случайно в 2020 году, когда глава ЦБ надела украшение с аистом в день снижения ставки. Рынок начал гадать, и аксессуар стал неформальным индикатором сигналов.

Главные символы:

  • Голубь — к снижению ставки (мягкая политика).
  • Ястреб / Орёл — к повышению (жёсткая политика).
  • Снегирь — заморозка ставки («зима»).
  • Неваляшка — устойчивость в кризис (пандемия).
  • Туча с дождём — мрачный прогноз, резкое ужесточение.
  • Пауза (Play/Pause) и Точка — остановка цикла смягчения.

Специфика этой системы была в том, что пресс-конференции ЦБ проходили в закрытом режиме: решение по ставке публиковалось за час до выхода главы ЦБ к журналистам. Поэтому, когда Набиуллина появлялась с брошью, участники рынка уже знали само решение, и брошь выполняла роль неформального комментария и сигнала о будущих намерениях регулятора.

Снижение ключевой ставки приведёт к неожиданным последствиям. О чём говорит решение Центробанка
Снижение ключевой ставки приведёт к неожиданным последствиям. О чём говорит решение Центробанка

Ранее сегодня Центробанк снова снизил ключевую ставку. В этот раз она опустилась до 14,5%. Прошлое понижение произошло в марте. При этом в ЦБ отмечают, что «показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчёте на год.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Эльвира Набиуллина
  • Центробанк
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar