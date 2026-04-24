Песков заявил о доверии Кремля к решениям Банка России по ставке

Кремль продолжает доверять решениям Банка России по ключевой ставке. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

«Это решение нашего микрорегулятора, это их полномочия, их прерогатива. Поэтому тут нужно ориентироваться именно на решения Центробанка. <...> Президент неоднократно говорил о [доверии к ЦБ] в публичных выступлениях», — сказал Песков.

Он также отметил, что при оценке ситуации следует ориентироваться именно на позицию ЦБ. В Кремле считают её определяющей в вопросах денежно-кредитной политики страны.

Банк России продолжает смягчать денежно-кредитную политику: сегодня ключевая ставка снижена в восьмой раз подряд. На этот раз снижение составило полпроцента, и теперь ставка находится на уровне 14,5% годовых.