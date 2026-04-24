Набиуллина: Цифровой рубль будут внедрять постепенно, делая его удобным

Цифровой рубль будет постепенно входить в повседневную жизнь россиян. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, регулятор не планирует форсировать внедрение новой формы денег.

«Мы никак не собираемся форсировать процесс внедрения цифрового рубля. Наша задача — сделать его удобным. Удобным, чтобы люди сами его выбирали», — рассказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Набиуллина отметила, что пользоваться цифровым рублём будут по желанию. Те, кто не захочет переходить на него, смогут продолжать использовать привычные формы расчётов. Глава ЦБ также обратила внимание на распространённые мифы. В частности, речь идёт о предположениях о полном контроле за платежами.

«С точки зрения прозрачности платежей, защиты банковской тайны, цифровой рубль ничем не отличается от безналичных рублей», — сказала глава регулятора.

Напомним, Банк России рассчитывает в текущем году подвести итог пяти лет высокой инфляции и приблизить показатель к целевому уровню в 4%. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках Биржевого форума Московской биржи.