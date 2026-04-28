«Никогда такого не было»: Набиуллина констатировала аномальную ситуацию на рынке труда

Россия переживает уникальный период в своей новейшей истории, столкнувшись с беспрецедентным дефицитом рабочей силы. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите». Она отметила, что такая ситуация на рынке труда является новой для страны и имеет серьёзные последствия для всей экономической обстановки.

«Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было, а это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию», — сказала Набиуллина.