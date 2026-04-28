«Никогда такого не было»: Набиуллина констатировала аномальную ситуацию на рынке труда
Набиуллина: Беспрецедентный дефицит кадров в РФ сдерживает рост экономики
Россия переживает уникальный период в своей новейшей истории, столкнувшись с беспрецедентным дефицитом рабочей силы. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите». Она отметила, что такая ситуация на рынке труда является новой для страны и имеет серьёзные последствия для всей экономической обстановки.
«Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было, а это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию», — сказала Набиуллина.
Также Набиуллина заявила, что криптовалюты не должны использоваться для расчётов на территории России. Она подтвердила прежнюю позицию регулятора, отметив, что криптовалюты остаются высокорисковым и волатильным активом. Кроме того, глава ЦБ рассказала, какой будет экономика России через 10 лет.
