28 апреля, 11:24

«Никогда такого не было»: Набиуллина констатировала аномальную ситуацию на рынке труда

Обложка © Life.ru

Россия переживает уникальный период в своей новейшей истории, столкнувшись с беспрецедентным дефицитом рабочей силы. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите». Она отметила, что такая ситуация на рынке труда является новой для страны и имеет серьёзные последствия для всей экономической обстановки.

«Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было, а это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию», — сказала Набиуллина.

Набиуллина: У ЦБ нет выбора действий в условиях высокой инфляции

Также Набиуллина заявила, что криптовалюты не должны использоваться для расчётов на территории России. Она подтвердила прежнюю позицию регулятора, отметив, что криптовалюты остаются высокорисковым и волатильным активом. Кроме того, глава ЦБ рассказала, какой будет экономика России через 10 лет.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Центробанк
  • Эльвира Набиуллина
  • Экономика РФ
  • Экономика
