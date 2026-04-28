Набиуллина: У ЦБ нет выбора действий в условиях высокой инфляции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отвергла обвинения в намеренном сдерживании экономики через высокую ключевую ставку. По её словам, такие утверждения не имеют оснований.

«Нас обвиняют в том, что мы специально замедляем экономический рост. Поверьте мне, у нас, по сути дела, нет выбора», — заявила она на «Альфа-Саммите».

Руководитель регулятора пояснила, что причина жёсткой денежно-кредитной политики — перегрев. Несмотря на то что на уровне отдельных компаний это может не ощущаться, общий спрос всё ещё заметно превышает предложение, что создаёт риски ускорения инфляции.

Она также подчеркнула, что решения не принимаются автоматически. Каждое из них, по словам главы ЦБ, основано на тщательном анализе макроэкономических показателей и экспертных оценках.

Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что фаза активного перегрева внутреннего спроса в России уже пройдена, тогда как инфляционное давление сохраняется на повышенном уровне из-за эффекта отложенного действия принятых ранее решений. Текущее положение дел обусловлено действием двух ключевых факторов.