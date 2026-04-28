ЦБ выступает против криптовалютных расчётов внутри России, заявила Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что криптовалюты не должны использоваться для расчётов внутри страны. Выступая на «Альфа-саммите», она подтвердила прежнюю позицию регулятора, отметив, что криптовалюты остаются высокорисковым и волатильным активом.

По её словам, цифровые активы также подвержены санкционным рискам, что усиливает осторожный подход к их использованию. Глава ЦБ подчеркнула, что внутри страны расчёты должны осуществляться в рублях, который остаётся единственным законным платёжным средством. При этом в Банке России заявили о готовности к комплексному регулированию криптовалютного рынка.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности ранее одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые затрагивают операции с цифровыми валютами. Доходы от любых операций с криптовалютой, включая её обмен, планируется облагать налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).