В России хотят сажать в тюрьму на 7 лет за незаконные операции с криптой

В России предложили ввести уголовную ответственность за незаконные операции с криптовалютой — вплоть до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает РБК.

Инициатива обсуждалась на правительственной комиссии по законопроектной деятельности и предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс. Речь идёт о введении новой статьи — 171.7, которая касается нелегальной организации оборота цифровых активов без регистрации или лицензии Центробанка.

За подобные действия в крупном размере предусмотрены штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до четырёх лет либо лишение свободы до четырёх лет с дополнительным взысканием.

Если же нарушения совершаются в особо крупном размере или группой лиц, наказание может ужесточиться. В таких случаях предлагается назначать до семи лет тюрьмы, а также штраф до одного миллиона рублей или в размере дохода за несколько лет. Также в качестве альтернативы предусмотрены принудительные работы сроком до пяти лет.