В России хотят сажать в тюрьму на 7 лет за незаконные операции с криптой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PV productions
В России предложили ввести уголовную ответственность за незаконные операции с криптовалютой — вплоть до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает РБК.
Инициатива обсуждалась на правительственной комиссии по законопроектной деятельности и предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс. Речь идёт о введении новой статьи — 171.7, которая касается нелегальной организации оборота цифровых активов без регистрации или лицензии Центробанка.
За подобные действия в крупном размере предусмотрены штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до четырёх лет либо лишение свободы до четырёх лет с дополнительным взысканием.
Если же нарушения совершаются в особо крупном размере или группой лиц, наказание может ужесточиться. В таких случаях предлагается назначать до семи лет тюрьмы, а также штраф до одного миллиона рублей или в размере дохода за несколько лет. Также в качестве альтернативы предусмотрены принудительные работы сроком до пяти лет.
Ранее сообщалось, что правительство направило в Госдуму законопроект, регулирующий операции с криптовалютой, разработанный Минфином совместно с Центробанком. Документ предполагает введение чётких правил для работы с цифровыми активами, включая их обращение на организованных площадках.
