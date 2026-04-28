28 апреля, 05:49

В России изменят правила налогообложения операций с цифровой валютой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PXLR Studio

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала зелёный свет поправкам в Налоговый кодекс. Теперь доходы от операций с цифровой валютой (включая простой обмен) планируется облагать налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом свидетельствуют материалы заседания, предоставленные ТАСС.

При этом есть и неприятный нюанс для трейдеров: убытки от неудачных сделок с криптой нельзя будет перенести на будущие налоговые периоды, как это разрешено, например, с акциями. Учёт расходов на покупку будет вестись строго по методу ФИФО (первые по времени покупки монеты продаются первыми).

Хорошая новость для криптоиндустрии: услуги цифровых депозитариев, обменников («криптообменников») и реализация «беспоставочных» иностранных цифровых прав освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС).

Поправки разработаны в связке с новым законом «О цифровой валюте и цифровых правах», который ещё только готовится к принятию. Цель — создать единую систему регулирования оборота криптоактивов в России, сделать этот рынок более прозрачным и лишить пользователей возможности уклоняться от налогов.

Новые правила будут распространяться на любые операции — как на организованных криптобиржах, так и на внебиржевые (OTC) сделки. По замыслу Минфина, это позволит не только пополнить бюджет, но и легализовать значительный сегмент «серой» экономики. Законопроект ещё предстоит принять Госдуме, но одобрение правительственной комиссии — уже серьёзный шаг вперёд.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуму внесли законопроект о регулировании операций с криптовалютой. Инициатива, подготовленная Минфином совместно с Банком России, создаёт в стране понятные и прозрачные правила для работы с криптовалютами, включая запуск организованного биржевого оборота.

Дарья Денисова
