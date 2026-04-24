Перегрев спроса в экономике РФ практически исчерпан, заявила Набиуллина

В настоящий момент фаза активного перегрева внутреннего спроса в России уже пройдена, тогда как инфляционное давление сохраняется на повышенном уровне из-за эффекта отложенного действия принятых ранее решений. Такую характеристику текущей экономической ситуации дала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на брифинге по следам заседания совета директоров.

Председатель ЦБ уточнила, что текущее положение дел обусловлено действием двух ключевых факторов. Первый из них — это временные лаги, то есть запаздывания в воздействии инструментов денежно-кредитной политики на реальную экономику и цены. Второй фактор, по словам главы регулятора, — это сохраняющиеся на повышенном уровне инфляционные ожидания граждан и бизнеса. Именно совокупность этих двух причин, как пояснила Набиуллина, не позволяет инфляции оперативно отреагировать на охлаждение спроса и вернуться к низким значениям.

Недавно, на состоявшемся недавно Биржевом форуме Московской биржи Эльвира Набиуллина заявила, что уже в этом году Центробанк намерен поставить точку в затянувшемся пятилетнем периоде высокой инфляции и довести её до плановых 4%. По словам руководительницы ЦБ, снижение темпов роста цен остаётся ключевой задачей для экономики, предпринимательского сообщества и простых граждан.