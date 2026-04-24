24 апреля, 14:09

Набиуллина пообещала вернуть инфляцию к 4% быстрее, чем люди слетают на Луну

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возврат инфляции к целевому уровню в 4% произойдёт значительно быстрее, чем повторная высадка человека на Луну. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну. Мы тоже вернёмся к инфляции в 4%, я в этом уверена. И уверена в том, что это произойдёт гораздо быстрее», — отметила Набиуллина.

Набиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки ЦБ
На состоявшемся недавно Биржевом форуме Московской биржи Эльвира Набиуллина заявила, что уже в этом году Центробанк намерен поставить точку в затянувшемся пятилетнем периоде высокой инфляции и довести её до плановых 4%. По словам руководительницы ЦБ, снижение темпов роста цен остаётся ключевой задачей для экономики, предпринимательского сообщества и простых граждан.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
