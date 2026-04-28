Набиуллина рассказала, какой будет экономика России через 10 лет

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите» заявила, что технологические прорывы станут ключевым фактором, формирующим будущее бизнеса, финансов и повседневной жизни. Отвечая на вопрос о перспективах российской экономики к 2036 году, она признала сложность прогнозирования, но подчеркнула, что именно технологические тренды будут доминировать.

«На основе трендов, которые мы видим, я думаю, что, скорее всего, сработают технологические тренды. На самом деле, мы сейчас находимся в очередной раз в истории человечества в эпоху тектонических технологических изменений», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ сравнила текущую ситуацию с периодами «тектонических» технологических сдвигов в истории, отметив, что такие масштабные изменения происходят нечасто. Она также выделила важность сохранения конкуренции и предотвращения монополизации в условиях развивающейся платформенной экономики. При этом Набиуллина подчеркнула, что, несмотря на все технологические трансформации, макроэкономическая стабильность остаётся фундаментальным условием.

Также Набиуллина заявила, что криптовалюты не должны использоваться для расчётов на территории России. Она подтвердила прежнюю позицию регулятора, отметив, что криптовалюты остаются высокорисковым и волатильным активом.