Доля ненефтегазовых доходов в бюджете РФ превысила 75%, заявил Мишустин

Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства, сообщил, что более 75% доходов российского бюджета в настоящее время не зависят от нефтегазового сектора. Премьер-министр уточнил, что по итогам 2025 года общий объём доходов бюджета превысил 37 триллионов рублей, причём значительный вклад в эту сумму внесли поступления от ненефтегазовых источников.

«Полученные доходы составили в итоге более 37 триллионов рублей, во многом благодаря не нефтегазовой составляющей, которая уже устойчиво у нас превышает три четверти всех поступлений», — сказал Мишустин.

Он уточнил, что речь идёт не только о промышленности. Вклад дают сфера услуг, сельское хозяйство, выпуск программного обеспечения, образование, медицина и другие отрасли, не связанные с добычей нефти и газа.

Премьер подчеркнул, что эти показатели остались в рамках запланированных величин и соответствуют задачам, которые президент поставил на 2025 год. Среди приоритетов Мишустин назвал демографию, развитие экономики предложения, укрепление технологического суверенитета, повышение конкурентоспособности российских товаров, услуг и технологий.

По словам главы правительства, средний уровень достижения показателей по госпрограммам приблизился к 100%. Лучшие результаты показали направления, связанные с жильём, развитием сельских территорий, образованием и социальной поддержкой граждан.

Ранее Мишустин дал поручение кабмину проработать поправки о фиксации лимита доходов для уплаты НДС на уровне 20 млн рублей. Речь идёт о компаниях, применяющих упрощённую систему налогообложения.