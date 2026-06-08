Мишустин дал поручение зафиксировать порог выручки для НДС после решения Путина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение кабмину проработать поправки о фиксации лимита доходов для уплаты НДС на уровне 20 млн рублей. Такое заявление глава правительства сделал на совещании с вице-премьерами.

Речь идёт о компаниях, применяющих упрощённую систему налогообложения. Ранее предполагалось поэтапное снижение порогового значения.

По словам Мишустина, президент Владимир Путин принял решение приостановить дальнейшее уменьшение планки. Ее зафиксируют на текущем уровне в двадцать миллионов рублей.

Совместно с депутатами Госдумы правительству предстоит оперативно подготовить все законодательные изменения. Это необходимо для юридического закрепления новых вводных.

Инициативу о переносе сроков снижения лимитаПутин озвучил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Глава государства обратился к кабмину и парламентариям с просьбой внести соответствующие правки.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее предложил зафиксировать текущий порог выручки для применения упрощённой системы налогообложения (УСН) и отложить его дальнейшее снижение. Глава государства отметил, что в 2026 году лимит уже был уменьшен до 20 млн рублей, а в будущем его планировалось поэтапно опустить до 15 и 10 млн рублей. После детального обсуждения с бизнес-сообществом и премьер-министром Путин счёл целесообразным взять паузу в этом вопросе. Подобный шаг даст малому бизнесу необходимое время для адаптации и повысит предсказуемость налоговых условий.