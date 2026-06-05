Силуанов предложил закрепить порог выручки для уплаты НДС на три года

Порог выручки малого бизнеса для уплаты НДС стоит зафиксировать минимум на три года. Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам главы Минфина, если речь идёт о фиксации «на подольше», то это явно не один год. Силуанов допустил, что нынешний порог нужно сохранить как минимум на трёхлетний период.

Ранее президент России Владимир Путин предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки для бизнеса на упрощённой системе налогообложения и закрепить его на текущем уровне. Глава государства напомнил, что с этого года порог для применения упрощённой системы уже был снижен и сейчас составляет 20 млн рублей. В дальнейшем его планировали опустить до 15 млн рублей, а затем — до 10 млн рублей.

По словам президента, этот вопрос подробно обсуждался с представителями делового сообщества и председателем правительства. После этого Путин заявил, что считает возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки. Такое решение может стать важным сигналом для малого бизнеса, который рассчитывает на более предсказуемые налоговые условия и время для адаптации к новым правилам.