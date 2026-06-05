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5 июня, 14:27

Легко только начать: Путин объяснил, почему бизнес спотыкается на росте

Путин: Даже при старте без проблем не каждый бизнесмен готов к издержкам роста

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Выход малого предприятия на новый уровень часто сопровождается бюрократическими проволочками и незапланированными финансовыми нагрузками, и далеко не все владельцы способны преодолеть этот порог. Такое наблюдение озвучил президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам российского лидера, для запуска дела и оказания востребованных услуг сегодня созданы все условия, но динамика развития порождает непростые управленческие задачи.

«И не каждый предприниматель готов с ними справиться», — заключил он.

Путин: Инфляция в России замедляется и может приблизиться к 5,2%
Путин: Инфляция в России замедляется и может приблизиться к 5,2%

Ранее на ПМЭФ президент России Владимир Путин также говорил о необходимости формирования новой финансовой системы. По утверждению президента, ключевые требования к системе — динамичность, вариативность и высокая степень ответственности. Эффект от внедрения таких решений, по его разъяснениям, выразится в понижении операционных издержек участников, ускорении клиринга и росте доступности заёмного капитала.

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Вероника Бакумченко
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