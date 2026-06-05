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5 июня, 13:54

Путин: Миру нужна гибкая финансовая архитектура без рисков и запретов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На полях Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин обозначил необходимость формирования новой финансовой системы. По его словам, она должна быть современная, гибкая и ответственная.

«Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура — без рисков, запретов и преград, а со стимулами для суверенного развития», — сказал он.

Путин пояснил, что механизмы подобной системы должны урезать операционные расходы участников, форсировать скорость расчётов и расширять доступ к заёмным средствам. Также президент РФ акцентировал внимание на важности качественной борьбы с неуплатой налогов, махинациями в финансовой сфере и отмыванием незаконно полученных капиталов, добавив, что данным направлениям неизменно нужно уделять усиленный надзор.

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Доля БРИКС в глобальной экономике уже достигла 40%, заявил Путин

Ранее Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил: страна всегда открыта для диалога с теми, кто готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Как подчеркнул президент, особая ценность данного форума заключается в том, что здесь можно без лишних ограничений поднимать темы, которые волнуют бизнес и страны.

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Вероника Бакумченко
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