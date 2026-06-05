Доля БРИКС в глобальной экономике уже достигла 40%, заявил Путин

Совокупный ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности (ППС) уже превысил показатель «Большой семёрки» и составляет около 40% мирового, а у G7 — менее 29%. Об этом заявил президент России Владимир Путин сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, этот разрыв, как ожидается, будет только увеличиваться за счёт более высоких темпов экономического роста.

Как подчеркнул президент, БРИКС обогнал «семёрку» по этому показателю ещё в 2020 году, и теперь разница становится ещё больше.

«За счёт чего, возникает вопрос? Что происходит? За счёт того, что темпы экономического роста в странах БРИКС будут устойчиво выше. Они и сейчас выше, и будут ещё выше», — сказал глава гоударства.

Нынешний форум проходит с 3 по 6 июня под лозунгом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа охватывает множество направлений: от молодежных инициатив и креативных индустрий до вопросов лекарственной безопасности. Параллельно работают спортивная и культурная площадки.