ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 13:38

Путин: Мир становится справедливым, когда возможности получают миллиарды людей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает всё больше стран, а возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

"Очень важно, что новые центры роста хотят сами определять траекторию развития, получать большую долю добавленной стоимости, создавать свои бренды, стандарты и компетенции», — отметил глава государства.

Стивен Сигал сообщил, что многому научился у Путина и Лаврова
Стивен Сигал сообщил, что многому научился у Путина и Лаврова

Напомним, что пленарное заседание, в котором принимает участие президент России, является центральным событием ПМЭФ. Минимальная продолжительность, согласно замыслу организаторов, составит от двух часов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • ПМЭФ-2026
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar