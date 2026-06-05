Путин: Мир становится справедливым, когда возможности получают миллиарды людей

Мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает всё больше стран, а возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

"Очень важно, что новые центры роста хотят сами определять траекторию развития, получать большую долю добавленной стоимости, создавать свои бренды, стандарты и компетенции», — отметил глава государства.

Напомним, что пленарное заседание, в котором принимает участие президент России, является центральным событием ПМЭФ. Минимальная продолжительность, согласно замыслу организаторов, составит от двух часов.