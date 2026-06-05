Путин на ПМЭФ заявил об открытости России к равноправному сотрудничеству
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Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Он заявил, что Россия всегда готова к диалогу с теми, кто заинтересован в совместной работе.
Глава государства отметил, что уникальность и привлекательность ПМЭФ заключается в возможности свободного обсуждения вопросов, волнующих предпринимателей и даже целые государства.
«Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству», — подчеркнул Путин.
Ранее Life.ru писал, что центральное событие ПМЭФ — пленарное заседание — проходит в Санкт-Петербурге с участием президента России Владимира Путина, который выступает с ключевым докладом. В дискуссии также участвуют лидеры Узбекистана, Танзании, зампред КНР и принц Саудовской Аравии.
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