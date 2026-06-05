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5 июня, 14:00

Путин: Инфляция в России замедляется и может приблизиться к 5,2%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен быть сбалансированным, опираться на внутренний спрос и идти вместе с дальнейшим снижением инфляции. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам политика, инфляция в России уже заметно замедлилась и продолжает снижаться. Путин отметил, что, по прогнозу, в текущем году она может приблизиться к уровню 5,2%.

Глава государства подчеркнул, что для экономики важно не просто расти, а развиваться устойчиво — без перекосов и избыточного давления на цены.

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Ранее на ПМЭФ президент России Владимир Путин также говорил о необходимости формирования новой финансовой системы. По его словам, она должна быть современной, гибкой и ответственной. Путин пояснял, что такие механизмы должны снижать операционные расходы участников рынка, ускорять расчёты и расширять доступ к заёмным средствам.

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Николь Вербер
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